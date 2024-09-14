«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

14 сентября «Зенит» одержал выездную победу над ЦСКА в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Лусиано Гонду.

Данный результат позволил «Зениту» продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате России до десяти матчей. Последний раз команда Сергея Семака проигрывала еще в прошлом сезоне 11 мая в матче 28-го тура с ЦСКА (0:1).

После восьми туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре «сине-бело-голубые» сыграют у себя дома с воронежским «Факелом». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.