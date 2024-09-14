Второй раз подряд Гонду приносит гостевую победу «Зениту» – теперь повержен ЦСКА

«Зенит» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч восьмого тура состоялся 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена».

Главный матч тура отправил нас в Москву: «Зенит», вернувший себе лидерство и подписавший Гонду с Соболевым перед самой паузой на игры сборных, гостил у ЦСКА. В последние годы эти команды играют между собой максимально скупо и закрыто. Если есть возможность дойти до серии пенальти, то они обязательно доберутся. Если матч в РПЛ – то минимальная победа «армейцев» или ничья.

Сергей Семак, видимо, решил прервать эту традицию, неожиданно выставив в старте трёх (!) форвардов: Соболева, Кассьерру и Гонду. Из центра поля им помогали Вендел, Барриос и Клаудиньо. На бумаге выглядело очень грозно, на деле всё вышло иначе. ЦСКА вёл игру первым номером, не давал сопернику простора, чаще атаковал. Правда, остроты много не создавал.

Жемалетдинов вдруг заиграл вдохновенно, скрытым разрезающим пасом вывел Мусаева на Латышонка, однако форвард не смог протолкнуть мяч под голкипером. И ещё затем был у Тамерлана похожий момент, когда выскакивал форвард на передачу из глубины. И вновь Мусаев завозился, должен был сразу бить низом, а стал обыгрывать, уходить в край. И момент упустил.

«Зенит» вообще ничего не создавал до 43-й минуты. Когда открыл счёт. Гонду выиграл верх и сбросил на Вендела, бразилец сыграл левее, откуда навесил Дуглас Сантос. И снова второй этаж остался за Лусиано, точный удар в угол и 0:1. А перед перерывом второй мяч мог залетать, но Кассьерра, выскочивший на Акинфеева и обыгравший его, пробил в защитника. К тому же, попал в офсайд в самом начале атаки.

ЦСКА же постепенно забирал инициативу, снова начал нагружать соперника позиционными атаками. От угла поля опасно навесил Обляков, Роша пробил в своего, а Соболев с отскока чуть не закрутил под перекладину – всю суматоху завершил Латышонок. В этот раз «Зенит» пораньше принял сигнал, питерцы стали жалить в контратаках, отодвигать игру от своих ворот. Получалось неплохо – одна разрезающая передача вывела Караваева на ударную позицию. Под небольшим углом находился защитник, поторопился и пробил точно в руки Акинфееву.

Концовка же получилась огненной только из-за потасовок, жёлтых карточек, нервных фолов. «Зенит» создал ещё полумомент с ударом Кассьерры по позиции Акинфеева, а ЦСКА вообще ничего не придумал. Продолжают команды тренд малорезультативных матчей в РПЛ, только теперь победа остаётся за «Зенитом».