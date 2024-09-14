Джикия: «Химки» — неплохой вариант для Джикии»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход экс-капитана «красно-белых» Георгия Джикии в «Химки».

По мнению эксперта, сейчас у Джикии большой опыт и еще оптимальный возраст для защитника.

«Химки» — очень неплохой для него вариант. Команда там собралась очень крепкая и серьезная. Плюс Георгию не нужно переезжать в другой город», — приводит слова Кечинова «Советский спорт».

Напомним, 30-летний Джикия подписал контракт с «Химками» на один год с возможностью продления.

15 сентября подмосковный коллектив встретится в гостях с «Акроном», начало матча — в 16:30 по мск.