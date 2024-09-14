Фанаты ЦСКА оскорбляли «Зенит»

В субботу вечером ЦСКА и «Зенит» проводят очный матч в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. По ходу игры фанаты московской команды оскорбляли питерский клуб посредством кричалки.

«Зенит» - позор российского футбола», - скандировали поклонники «армейцев».

Стоит сказать, что эту кричалку регулярно скандируют фанаты команд, которые играют против «Зенита».

Следить за концовкой матча между ЦСКА и «Зенитом» можно на портале LiveResult. Там проходит подробная текстовая трансляция.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.