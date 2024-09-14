Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский отстранён от тренировок в «Краснодаре»

14 Сентября 2024 • 18:05 Комментировать
Краснодар
0:0
Ростов
1 2.00 X 3.80 2 3.65
1-й тайм

Полузащитник Юрий Газинский был отстранён от тренировок в «Краснодаре». Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против». По какой причине 35-летний Газинский был отстранён, не раскрывается.

Газинский не попал в заявку «Краснодара» на субботний матч Премьер-лиги против «Ростова». При этом в предыдущих играх «быков» в чемпионате Газинский проводил по 90 минут на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Юрий дважды выходил на поле, но это было в кубковых играх.

Следить за матчем между «Краснодаром» и «Ростовом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Газинский

Новости по матчу

Сегодня, 14 Сентября
18:05
Газинский отстранён от тренировок в «Краснодаре»
18:05
Кривцов попал в стартовый состав «Краснодара» на фоне слухов о переводе во вторую команду
17:53
«Краснодар» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
15:45
«Краснодар» не отправлял Кривцова в дубль – информация была ложной
10:47
«Краснодар» – «Ростов»: Возможные стартовые составы на южное дерби чемпионата России
02:18
Краснодар - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Сентября
22:33
Кривцов отстранён от основы «Краснодара»
19:34
Радимов назвал победителя южного дерби
17:43
Прогноз на точный счёт матча Краснодар — Ростов РПЛ — 14 сентября 2024
15:43
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Ростов РПЛ — 14 сентября 2024
12 Сентября
19:46
Подробная ставка и прогноз на матч Краснодар — Ростов чемпионата России — 14 сентября 2024
17:04
Стало известно, покинет ли Голенков «Ростов»
11 Сентября
21:32
Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар – Ростов чемпионата России – 14 сентября 2024
09 Сентября
18:39
Уткин может вернуться в «Ахмат»
15:27
Козлов рассказал о своей цели в «Краснодаре»
14:25
Ещенко считает, что «Краснодару» нужно найти общий язык с Кордобой
07 Сентября
20:15
Клуб РПЛ хочет подписать Зайнутдинова
12:28
Дьяков: «Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание»
06 Сентября
13:32
Мовсисян уверен, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство
05 Сентября
20:49
Виктор Са: «Смолов — лидер «Краснодара»
18:51
Стоцкий: Игроки «Краснодара» поняли идеи Мусаева
14:51
Уход Кордобы станет серьёзной потерей для «Краснодара» - экс-футболист клуба Пикущак
13:35
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможной покупке Кордобы 1
13:03
Кордобе по силам заменить в «Спартаке» Соболева и Промеса - Кавазашвили
03 Сентября
21:42
Агкацев: «Смолов и Газинский уже взяли на себя роль дядек в «Краснодаре»
21:24
Деменко ответил, смог ли Агкацев заменить Сафонова
18:47
Кафанов назвал самого прогрессирующего вратаря «Ростова»
18:37
Тормена: «Агкацев придаёт много уверенности «Краснодару»
15:28
Наумов: «Ростову» тяжело придётся без Глебова»
01:51
«Краснодар» не претендует на форварда АЕКа Гарсию
02 Сентября
20:51
«Во многих эпизодах Кордоба играет грязно» — Таранов
20:42
Дмитрий Черышев: «Ростов» – строгий середнячок»
19:34
Кафанов: «Агкацев играет очень хорошо»
16:42
Агкацев отреагировал на слова Сафонова о себе
15:05
Агент уверен, что Кривцов будет играть в Англии
14:39
Агкацев рассказал, за счёт чего «Краснодар» выдал беспроигрышную серию
01 Сентября
23:17
В «Ростове» рассказали, есть ли предложение от «Спартака» по Глебову
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал» ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» «Барселона» и «Бавария» могут совершить обмен звёздами
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
«Российская действительность может освежить его». Канарейкин – о поведении Гру Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
4
3.05 3.70 2.08
Видео
Окончен
Факел Факел
Пари НН Пари НН
0
0
2.27 3.25 3.30
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
0
1
3.30 3.60 2.12
Видео
5 мин
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
0
0
1.86 3.90 3.90
Видео
15.09.24 в 14:15
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
1.57 4.10 5.80
Видео
15.09.24 в 16:30
Акрон Акрон
Химки Химки
2.45 3.70 2.70
Видео
15.09.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Спартак Москва Спартак Москва
5.60 3.95 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обыграл ЦСКА впервые за два года
18:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол на 12-й секунде позволил «КАМАЗу» одолеть «Аланию»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис может получить работу в Европе
18:45 · Россия. Премьер-лига
Матч «Факел» - «Пари НН» пока худший в сезоне РПЛ по xG
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Химки» — неплохой вариант для Джикии»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Фанаты ЦСКА оскорбляли «Зенит»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Газинский отстранён от тренировок в «Краснодаре»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Кривцов попал в стартовый состав «Краснодара» на фоне слухов о переводе во вторую команду
17:57 · Россия. Премьер-лига
У Якимова есть претензии к болельщикам «Факела»
17:53 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
17:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Батракова важно не перехвалить»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Илич: «1:1 - это был бы, наверное, честный счёт в этой игре»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «В этом сезоне «Спартак» станет чемпионом»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Команда сыграла на ноль, и не было равнодушных, а голы придут»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на дубль Батракова
17:31 · Россия. Премьер-лига
Васин завершил карьеру в 35 лет
17:24 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита»: «Петербург – столица футбола» 1
17:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Батраков? Это открытие сезона»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Гонду открыл счёт в матче ЦСКА и «Зенита»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Деменко выделил главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
16:44 · Россия. Премьер-лига
Соболев дебютировал за «Зенит» официально
16:35 · Россия. Премьер-лига
Чанов: У Койта бывают вспышки в игре, но пока стабильности нет
16:27 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура»
Все новости
Рекомендуем