Газинский отстранён от тренировок в «Краснодаре»

Полузащитник Юрий Газинский был отстранён от тренировок в «Краснодаре». Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против». По какой причине 35-летний Газинский был отстранён, не раскрывается.

Газинский не попал в заявку «Краснодара» на субботний матч Премьер-лиги против «Ростова». При этом в предыдущих играх «быков» в чемпионате Газинский проводил по 90 минут на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Юрий дважды выходил на поле, но это было в кубковых играх.

Следить за матчем между «Краснодаром» и «Ростовом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.