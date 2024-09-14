Кривцов попал в стартовый состав «Краснодара» на фоне слухов о переводе во вторую команду

Хавбек «Краснодар» Никита Кривцов с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче Российской премьер-лиги против «Ростова».

Ранее пресс-служба кубанского клуба опубликовала стартовый состав команды, где оказался 22-летний Кривцов.

Напомним, 13 сентября появилась информация о переводе футболиста «Краснодара» во вторую команду.

Матч восьмого тура чемпионата России «Краснодар» - «Ростов» состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которую проведет спортивный портал LiveResult.