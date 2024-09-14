У Якимова есть претензии к болельщикам «Факела»

Лучший футболист встречи «Факел» - «Пари НН» Вячеслав Якимов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие эмоции после такой игры? Сложный матч, но ты лучший в такой игре.

- На самом деле опустошение, потому что выходили с огромным желанием победить. Нам сейчас эта победа была очень нужна. Обидно то, что не получилось выиграть, хотя было очень много моментов и подходов. Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Считаю то, что команда отдала все силы, спасибо каждому игроку и болельщикам, которые поддерживают нас.

- Насколько на эту игру повлияла именно погода? Потому что я слышал, что после матча футболисты говорили, что играть было тяжеловато.

- На самом деле влияет, потому что поле поливают перед началом матча и во время разминки. В такую погоду оно за пару минут высыхает, тяжелый отскок, неожиданный может быть в каких-то моментах. Мяч медленный, тяжеловато.

- Чего «Факелу» не хватает впереди? Потому что три забитых мяча в чемпионате, и сегодня тоже вы говорите, что были подходы, но с другой стороны, опасных моментов абсолютно голевых было немного.

- Сложно сказать. Реализация, последние передачи, как и всегда в таких ситуациях. Но мы работаем над этим, стараемся совершенствовать наше завершение. Надеемся, что в скором времени голы к нам придут.

- Помогла ли «Факелу» перестройка на тройку центральных защитников?

- В целом да. Мы больше контролировали мяч, больше им владели. В такие моменты проще, потому что можно передохнуть. Чувствовалось, что мы владеем преимуществом, управляем игрой. Поэтому можно сказать, что помогла перестройка.

- После матча не все болельщики были довольны происходящим на поле, и разное с трибун доносилось. Что можете им сказать прямо сейчас?

- Хотелось бы сказать, что хотелось всей команде, чтобы болельщики нас поддерживали в любой момент, как известная кричалка: «И в стужу, и в зной». Чтобы это подкреплялось не словами, а делом.