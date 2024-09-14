«Краснодар» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 14 сентября, «Краснодар» примет на своём поле «Ростов» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

Пресс-службы команд поделились информацией о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Гонсалес, Коста, Тормена, Петров, Черников, Кривцов, Сперцян (к), Виктор Са, Батчи, Смолов.

Стартовый состав «Ростова»: Одоевский (вр), Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Сутормин, Глебов (к), Кучаев, Саравия, Роналдо, Голенков.

Игра между «Краснодаром» и «Ростовом» должна будет стартовать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.