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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Батракова важно не перехвалить»

14 Сентября 2024 • 17:49 Комментировать
Оренбург
2:4
Локомотив Москва

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. 19-летнего игрока называют открытием этого сезона. При этом Мостовой отметил, что Батракова важно не перехвалить.

«Батраков – талантливый парень. Он хорошо воспользовался шансом после ухода лидеров «Локомотива» и своим трудом заработал место в стартовом составе. Но сейчас важно его не перехвалить. А то СМИ любят превозносить всех после нескольких удачных матчей», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург» со счётом 4:2. На текущую минуту «железнодорожники» занимают первое место, но остальные команды из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги свои матчи ещё не завершили.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в четверг, 19 сентября, - против «Химок» в Кубке России.

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