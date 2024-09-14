Илич: «1:1 - это был бы, наверное, честный счёт в этой игре»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Ничья на выезде. Насколько вы довольны таким результатом?

- Тяжелая игра, очень много единоборств. В начале первой половины мы играли очень хорошо и создавали моменты, но не удалось их реализовать. Во второй половине у «Факела» было очень много угловых, но я считаю, наверное, 1:1 - это был бы, наверное, честный счет в этой игре.

- Перед началом игры мы с вами говорили о том, что искусственное поле непривычное для вашей команды. Насколько удалось адаптироваться, насколько этот фактор сыграл сегодня против вашей команды?

- Нам нужно было адаптироваться и привыкнуть к такому полю, потому что мы не играли ранее. Но это футбол, сейчас уже всё прошло.

- С выходом Каштанова в составе соперника показалось, что «Факел» перевел игру к вашим воротам. Стали появляться моменты, подходы, угловые у «Факела», но потом удалось переломить игру, и уже «Пари НН» заканчивал матч больше в атаке. За счет чего получилось сделать именно так?

- Он очень хороший нападающий, высокий, у него очень хороший прыжок, поэтому ему проще выигрывать некоторые мячи. Также я считаю, что, наверное, в защите мы сыграли не очень хорошо. Также в нападении. Возможно, отдавали передачи слишком рано. Возможно, если бы поймали более лучший тайминг, все могло быть лучше.

- В основное время, если не читать добавленное ко второму тайму, вы провели только одну замену. Почему?

- Такая игра, мы не чувствовали, что есть необходимость заменять игроков. Играли хорошо, произвели три замены в конце на последних 10 минутах.