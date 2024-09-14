Комбаров: «В этом сезоне «Спартак» станет чемпионом»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне РПЛ.

— Я думаю, что в этом сезоне «Спартак» станет чемпионом. Верю в это, — цитирует Комбарова «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в семи встречах.

Завтра, 15 сентября, подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с махачкалинским «Динамо». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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