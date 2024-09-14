Пятибратов: «Команда сыграла на ноль, и не было равнодушных, а голы придут»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Насколько вы сегодня удовлетворены результатом?

- Хотелось победить, конечно. Результат нас не удовлетворил, но есть моменты, которые порадовали. Сегодня команда билась и сражалась, было единство, но не хватило забитых мячей. Понравилось то, что мы после выездных матчей в Ростове и Москве, где пропустили много мячей, сегодня команда сыграла на ноль, и не было равнодушных. Голы придут. Надо много работать.

- Сегодня «Факел» впервые под вашим руководством вышел в три центральных защитника. Почему ваш выбор пал на эту схему?

- Это наша реакция на состояние игроков, на соперника. Как я уже ранее сказал, мы слишком много пропускали, нужно было организоваться в обороне, вот и все.

- Большое количество угловых, но опасности с этих угловых не было. В чем причина?

- Причина в том, что, наверное, нам немного не хватило концентрации в этих моментах. Будем исправлять, есть почва для размышления.

- После выхода Каштанова «Факел» переместил игру к воротам «Пари НН». Стали появляться подходы, но потом эта ситуации изменилась с выходом Царукяна в первую очередь. С вашей стороны с чем вы это связываете?

- Играли две достойные команды. Такой матч жесткий, напряженный, агрессивный. Посмотрите, сколько стыков было. Нарушения правил. Здесь сложно сейчас детально разобрать каждый эпизод. Каштанов - фактурный нападающий, он должен давать агрессию, напор, что он и старался делать. Но он еще встраивается в нашу систему игры.

- У вас на скамейке был Никита Моцпан, игрок сборной Молдовы, но при этом в концовке матча вы выпустили Багамаева. Почему выбор в пользу молодого игрока, а не опытного и, как кажется, более готового к такой игре?

- Это вам кажется, а мне не кажется, потому что Багамаев с нами тренировался. На скамейке было много ребят, которые достойны выйти на замену, но я решил, что выйдет Багамаев.

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- С чем связана замена Ираклия Квеквескири в перерыве? Потому что вы уже не в первый раз меняете капитана после первого тайма.

- Ираклий достойно играл, там у него небольшое повреждение, поэтому всё нормально.