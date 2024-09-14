Генич отреагировал на дубль Батракова

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».

Встреча между командами завершилась победой «Локомотива» со счетом 4:2.

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на высокую результативность Батракова, опубликовав пост в своем телеграм-канале.

— Зверюга! — написал Генич.

В нынешнем сезоне Батраков набрал уже десять результативных очков в восьми матчах Российской премьер-лиги. У хавбека пять забитых мячей и столько же голевых передач.

В девятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Пари НН».