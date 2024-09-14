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Васин завершил карьеру в 35 лет

14 Сентября 2024 • 17:31 Комментировать

Защитник Виктор Васин больше не будет играть в футбол. 35-летний теперь уже экс-игрок сообщил о завершении карьеры в эфире телеканала «Матч ТВ».

Васин известен в России главным образом по выступлениям за ЦСКА. В составе московской команды защитник трижды становился чемпионом России – в 2013, 2014 и 2016 годах. Также по ходу карьеры Васин поиграл за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию», «Уфу» и «Кайрат». Именно казахстанский клуб стал для Виктора последним. Из «Кайрата» Васин ушёл минувшим летом.

Отметим, что ЦСКА в субботу играет против «Зенита». Следить за игрой можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Васин
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