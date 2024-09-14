Фанаты «Зенита»: «Петербург – столица футбола»

В субботу в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги играют ЦСКА и «Зенит». После первого тайма питерцы ведут на «ВЭБ Арене» с минимальным счётом 1:0 после результативного удара нападающего Лусиано Гонду.

По ходу игры фанаты «Зенита» скандировали кричалку, в которой называли свой город столицей футбола.

«Петербург – столица футбола», - скандировали фанаты из гостевого сектора.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между ЦСКА и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Во втором тайме команда Марко Николича будет стараться отыграться.