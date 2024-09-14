Канчельскис: «Батраков? Это открытие сезона»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Специалист заявил, что мало кто верил в успех «Локомотива» после потери ряда важных игроков, но команда приятно удивляет результатами.

— Батраков? Это открытие сезона, определенно. Парень серьезно относится к делу и прогрессирует, — цитирует Канчельскиса портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в восьми играх чемпионата России, забил пять голов и стал автором пяти ассистов.

На данный момент «Локомотив» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков.