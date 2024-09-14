Гонду открыл счёт в матче ЦСКА и «Зенита»

В центральном матче восьмого тура Премьер-лиги ЦСКА принимает «Зенит». Первый тайм, казалось, завершится вничью 0:0, но в одной из последних атак 45-минутки гости открыли счет. Затяжную позиционную атаку провели питерцы, левым флангом её поддержал Дуглас Сантос, который выполнил отличную подачу на линию вратарской площади, где защитники оставили без присмотра Лусиано Гонду, который головой вколотил мяч в сетку ворот.

0:1 на табло, «Зенит» на эту минуту возвращается на первое место, а соперник делит пятую строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.