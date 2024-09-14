Деменко выделил главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Экс-футболист сборной России Максим Деменко ответил на вопрос о конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Приятно, что «Динамо» и «Краснодар» снова борются с «Зенитом». «Локомотив» сейчас тоже на подъеме», — заявил Деменко Legalbet.

Эксперт добавил, что сейчас к чемпионату России повышается интерес, так как у «Зенита» стали появляться конкуренты.

На данный момент лидером РПЛ является «Локомотив», набравший 18 очков в восьми турах. «Зенит» идет на второй позиции, в копилке команды 17 баллов и игра в запасе.

В эти минуты «Зенит» проводит свой матч тура против ЦСКА. За всеми событиями можно следить в нашей текстовой трансляции.