Соболев дебютировал за «Зенит»

Сегодня, 14 сентября, «Зенит» проводит выездной матч чемпионата России против ЦСКА. На данный момент счет в игре не открыт – 0:0.

Стоит сказать, что в стартовый состав «сине-бело-голубых» попал нападающий Александр Соболев, который впервые появился на поле в официальном матче за «Зенит».

Напомним, в конце августа санкт-петербургский клуб приобрел 27-летнего форварда у московского «Спартака». Трансфер обошелся «Зениту» в десять миллионов евро.

Следить за ходом всех событий в матче восьмого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.