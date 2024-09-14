Чанов: У Койта бывают вспышки в игре, но пока стабильности нет

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился комментарием об игре форварда «красно-синих» Секу Койта.

«Пока да, ничего нет. Но период адаптации у всех разный. Возможно, он еще не адаптировался», — приводит слова Чанова Legalbet.

По мнению эксперта, у Койта иногда бывают яркие вспышки, но не хватает стабильности.

Напомним, 24-летний Койта присоединился к ЦСКА минувшим летом. В составе «армейцев» нападающий принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, но не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

В эти минуты ЦСКА принимает «Зенит» в рамках 8-го тура чемпионата России. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию поединка.