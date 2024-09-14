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Из-за них случились скучнейшие нули в Воронеже: худшие игроки матча «Факел» – «Пари НН»

14 Сентября 2024 • 16:32 Комментировать
Факел
0:0
Пари НН

Ставим оценки футболистам

Погода не позволила командам раскрыться на максимум – это да. Но именно из-за таких матчей потом смеются над РПЛ. «Факел» ещё немного хотел победить, «Пари НН» же просто приехал сыграть на 0:0. И своего добился.

Давайте разбираться, из-за кого же мы получили скучнейший матч? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Факел0:0Пари НН
Беленов АлександрДзиов МаксЮрганов ИгорьБожин СергейБрахими Мохамед  31'Селе Табо 61' (Каштанов Алексей ( 61'  62') Квеквескири Ираклий  43' 46' (Ивлев Андрей ( 46') Альшин Ильнур 77' (Калинин Игорь ( 77') Марков ЕвгенийЯкимов ВячеславИльин Владимир 89' (Багамаев Абдула ( 89')
Запасные: Гудиев ВиталийГиоргобиани НиколайЩетинин МихаилБрызгалов СергейМоцпан НикитаБагателия ЛукаМастерной ВладиславСенхаджи Раян
Медведев НикитаАлександров ВикторГоцук КириллКаккоев Никита  45'Эктов АлександрСтаматов Матео  90' 90' (Ермаков Никита ( 90'  90') Калинский Николай  35'Глейзер Дан ЛеонТичич Лука 90' (Зе Турбо Жозе ( 90') Боселли Хуан  45' 74' (Царукян Валерий ( 74') Ожегович Огнен 90' (Боженов Кирилл ( 90')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимМухин АнтонЛукьянов ВадимКарапузов ВладиславТрошечкин АлександрВарганов АртёмВедерников Данила
14 сентября. Стадион "Факел".
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МАТЕО СТАМАТОВ – 4,5. В такой игре все шишки падают на нападающих. До них ещё дойдём, но сначала отметим, что без левого фланга сегодня вышел «Пари НН». Матео Стаматов и в обороне пожарил, регулярно проигрывая единоборства Дзиову – четыре раза из пяти, и в атаке не помогал.

12 потерь на 24 точные передачи и жёлтая карточка. Стаматов ушёл из-за травмы, но замена напрашивалась и раньше.

ЕВГЕНИЙ МАРКОВ – 4,0. Главный форвард «Факела» в одиночку пытался растолкать защитников, но даже это не объяснит столь слабую статистику. Специалист по игре на «втором этаже» проиграл 11 единоборств из 12. А внизу – шесть из восьми.

Ну вообще не цеплял мячи Евгений, убивая множество атака «Факела», ведь именно через забросы и навесы играли воронежцы.

ХУАН БОСЕЛЛИ – 3,5. А худшим признаем Хуана Боселли, загубившего единственный момент «Пари НН». Удобно для Беленова пробил он после комбинации Тичича и Ожеговича. А потом пропал – всего шесть (!) точных передач отдал он за 75 минут.

Естественно, игру ни разу не обострил. Пять раз потерял мяч в дриблинге, получил жёлтую карточку и был заменён.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Пари НН

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