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Аленичев: «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура»

14 Сентября 2024 • 16:27 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
1 6.00 X 3.80 2 1.60
15.09 19:00

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что команда Деяна Станковича должна конкурировать с «Зенитом» в Российской премьер-лиге.

«Конечно, я хочу, чтобы такой «Спартак», который мы видим сейчас, боролся с «Зенитом». И он обязан бороться с «Зенитом» вплоть до последнего тура, чего я бы хотел», - цитирует Аленичева «Чемпионат».

После семи туров «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против махачкалинского «Динамо».

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