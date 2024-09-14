Давила не приехал на матч с «Зенитом»

Нападающий Виктор Давила не приехал с ЦСКА на субботний матч восьмого тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация о том, что ЦСКА и «Америка» договорились об условиях трансфера Давилы. Таким образом, 26-летний чилиец может покинуть московскую команду уже в ближайшее время.

Всего за ЦСКА Виктор Давила провёл 38 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и восемь голевых передач на партнёров.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» стартует в 16:30, не пропустите трансляцию в текстовом формате.