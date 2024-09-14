«Факел» и «Пари НН» обошлись без голов в жарком Воронеже

«Факел» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч восьмого тура состоялся 14 сентября на стадионе «Центральный».

На международный перерыв «Факел» ушёл в ранге худшей команды РПЛ, но до того же «Пари НН», занимавшего 11-ю строчку, было всего два балла. Одна победа могла сильно исправить ситуацию, именно за ней и бросились футболисты Пятибратова, в конце августа обыгравшие тут же «Оренбург». Тот успех так и оставался единственных в сезоне.

Игру против «Пари НН» пришлось начать (и провести) в неимоверной жаре. Команды и так не собирались бить атакующие рекорды, предпочитая играть закрыто, ещё и погода мешала быстрым перемещениям. До водопоя в середине тайма мы увидели лишь пару толковых навесов, угловых и забросов. Без опасных ударов или действий в завершении.

Водопой немного взбодрил команды. Тичич и Ожегович разыграли нехитрую «стеночку» у чужой штрафной площади, и последний покатил на Боселли. Набежавшего Хуана никто не встречал, он прицельно пальнул в угол, однако Александр Беленов совершил первый сейв в матче. Через пять минут прилетел ответный удар. Тоже со средней дистанции, тоже плотно и в угол. Только теперь бил Квеквескири, а спасал Медведев.

Обменявшись моментами команды вновь успокоились, а количество фолов даже возросло, только за десять минут в конце первого тайма Артём Любимов выписал четыре жёлтые карточки. Постепенно пропали даже намёки на атакующую игру от «Пари НН», в этот солнечный день гости решили просто удержать нули. «Факел» пытался добраться до победы, но атакующая игра никак не хотела настраиваться. Каштанов неплохим пасом подключил Брахими, но тот прострелил в пустую зону. До опасного удара никто так и не добрался.

В итоге даже на финальный штурм не сподобились хозяева. Обоюдными заменами тренеры убили темп игры в концовке, расписав мировую. Скучные нули в Воронеже.