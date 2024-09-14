Назван ещё один клуб РПЛ, где мог оказаться Дзюба

Нападающий Артём Дзюба на днях стал игроком «Акрона» и теперь готовится к возвращению в Российскую премьер-лигу. Появлялась информация о том, что Дзюба мог оказаться в «Химках», но этого не случилось. Это может быть связано с нежеланием инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова подписывать ещё одного конкурента для своего сына Ильи Садыгова.

В то же время телеграм-канал «Мутко против» рассказывает о том, что Дзюба мог перейти в «Крылья Советов». Впрочем, сделка не состоялась из-за трансфера Александра Соболева в «Зенит», который повлёк за собой возвращение в «Крылья» Ивана Сергеева.