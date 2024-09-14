Под занавес летнего трансферного окна нападающий Артём Дзюба заключил контракт с «Акроном». При этом форвард мог оказаться в «Химках». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов не захотел подписывать Дзюбу из-за своего сына. Инвестор посчитал, что после трансфера Дзюбы его сын, Илья Садыгов, будет получать меньше игрового времени. При этом сам Илья якобы не боялся конкуренции с Артёмом.

В то же время другой источник отметил, что против перехода 36-летнего Дзюбы выступил тренер «Химок» Франк Артига. Он переживал, что Артём будет негативно влиять на коллектив.