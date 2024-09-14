Дуарте отправился со «Спартаком» в Махачкалу

Защитник столичного «Спартака» Алексис Дуарте вместе с командой поехал на выездной матч чемпионата России против махачкалинского «Динамо».

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала в своем телеграм-канале видео о том, как команда готовится к вылету в Махачкалу. На одном из кадров был замечен парагвайский защитник Дуарте, пропустивший начало сезона из-за травмы.

Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» пройдет завтра, 15 сентября. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.