Стала известна важная деталь о контракте Дзюбы

На днях нападающий Артём Дзюба заключил контракт с «Акроном». Леонид Гольдман, который представляет 36-летнего футболиста, раскрыл важную деталь – в контракте Дзюбы нет дополнительных опций, в том числе опции продления.

«Контракт Артёма рассчитан до конца сезона без дополнительных опций», - цитирует Гольдмана Sport24.

Артём Дзюба уже начал тренироваться с «Акроном». Ближайший матч Российской премьер-лиги команда Заура Тедеева проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Химок» на своём поле. На текущий момент «Акрон» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата.