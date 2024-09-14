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«Краснодар» не отправлял Кривцова в дубль – информация была ложной

14 Сентября 2024 • 15:45 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
1 2.00 X 3.80 2 3.65
Через 2 ч. 49 мин.

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов не переводился в дубль. Футболист готовится к южному дерби против «Ростова» с основой.

Как сообщает на своих страницах Sport24, информация о переводе Кривцова во вторую команду из-за несогласованного интервью оказалась ложной. Её предоставило окружение футболиста. Портал даже извинился перед читателями за неверный инсайд.

Матч восьмого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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