«Краснодар» не отправлял Кривцова в дубль – информация была ложной

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов не переводился в дубль. Футболист готовится к южному дерби против «Ростова» с основой.

Как сообщает на своих страницах Sport24, информация о переводе Кривцова во вторую команду из-за несогласованного интервью оказалась ложной. Её предоставило окружение футболиста. Портал даже извинился перед читателями за неверный инсайд.

Матч восьмого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.