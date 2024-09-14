«Спартак» не взял Виллиана Жозе на матч – названа причина

Нападающий Виллиан Жозе не поможет «Спартаку» в воскресном матче Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо». Бразильский футболист не отправился с командой в Дагестан.

Согласно данным Metaratings, Виллиан Жозе пропустит ближайший матч из-за полученного повреждения.

Виллиан Жозе в летнее трансферное окно перебрался в «Спартак» из «Бетиса». С тех пор нападающий провёл за московскую команду шесть матчей. Результативными действиями Виллиан пока не отмечался.

Матч между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» стартует 15 сентября в 19:00 по московскому времени.