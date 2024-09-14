Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта

Полузащитник Артур Юсупов ушёл из «Химок». О расторжении трудового соглашения между сторонами было объявлено в субботу. При этом 35-летний Юсупов переходил в подмосковную команду только минувшим летом. В нынешнем сезоне опытный хавбек лишь однажды появлялся на поле.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Юсупов ушёл из «Химок» по причине конфликта с главным тренером Франком Артигой.

Отмечается, что Артур Юсупов может продолжить карьеру в «Урале», который выступает во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там на текущий момент «шмели» располагаются на второй позиции в таблице.