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Соболев – в основе: ЦСКА и «Зенит» объявили составы на битву в РПЛ

14 Сентября 2024 • 15:17 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.25 X 3.30 2 2.35
Через 0 ч. 19 мин.

В главном матче восьмого тура Российской премьер-лиги в субботу лицом к лицу сойдутся ЦСКА и «Зенит».

Наставник ЦСКА Марко Николич решил включить в стартовый состав таких игроков: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Гайич, Жемалетдинов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, доверил место на поле следующим футболистам: Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано.

Матч между ЦСКА и  «Зенитом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Комментарии (1) Все комментарии
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bertoletik178
14 Сентября 2024 в 15:56
Васин эксперт- ничего смешнее представить себе нельзя. Имбецил.
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