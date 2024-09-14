Соболев – в основе: ЦСКА и «Зенит» объявили составы на битву в РПЛ

В главном матче восьмого тура Российской премьер-лиги в субботу лицом к лицу сойдутся ЦСКА и «Зенит».

Наставник ЦСКА Марко Николич решил включить в стартовый состав таких игроков: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Гайич, Жемалетдинов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, доверил место на поле следующим футболистам: Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.