Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деограсия: «Очень жаль, что мы пропустили два мяча после аута»

14 Сентября 2024 • 15:02 Комментировать
Оренбург
2:4
Локомотив Москва

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- В какой момент игры можно было перевернуть ее ход и заработать сегодня очки?

- Это касается особенно первых минут матча, когда у нас были моменты забивать. Но, к сожалению, не смогли забить. Потом на протяжении всего матча мы либо проигрывали, потом сравнивали, после чего опять проигрывали и сравнивали. Очень тяжело было в этом случае выйти вперед. К сожалению, нам забили таких два очень простых мяча, детских. Было просто два аута, после чего нам забили два мяча. К сожалению, мы не можем это допускать. Если мы хотим брать очки, то не можем этого позволять.

- Где «Оренбург» сегодня недоработал? Минус два мяча.

- Как я уже сказал до этого, мы не можем позволять, чтобы нам забивали такие голы. Я бы сказал, что это как будто нехватка опыта, после чего нам забили два аута. Этот момент нужно улучшать. Повторяю, очень жаль, что мы пропустили два мяча после аута. В обороне сыграл чересчур мягко. Нужно играть жестче, нельзя допускать столько вещей. Нам и так тяжело забивать голы. Моменты создаются. К сожалению, не всегда можем их превратить в голы. Соперник с минимального момента все-таки забивает.

- «Локомотив», обыграв «Оренбург», занимает первую позицию, пока непонятно на какое время. Это пока лучшая команда на данную секунду. Может ли это быть для вас каким-то успокоительным?

- Меня это ни в коем случае не успокаивает. Надо поздравить «Локомотив», он проводит хороший сезон. Но я никогда не обращаю внимания на команду соперника, чем она занимается и что делает. Всегда фокус только на мою команду. К сожалению, то, что сегодня было, мне не очень понравилось.

- На что стоит обратить внимание сегодня в игре «Оренбурга»? Какие позитивные нотки можно увидеть?

- Мне очень понравилась работа с мячом, моменты создаются, забиваем мячи, а можем забивать и больше. Есть недостаток баланса между обороной и атакой, нужно момент в плане обороны улучшать, не можем пропускать столько мячей.

- Насколько это исправимо?

- Мы над этим работаем. Что касается двух голов, пропущенных из аута, мы с нашей командой разговаривали и понимали, что у них будут длинные ауты в штрафную. Объясняли этот момент и отрабатывали. Но, к сожалению, нам забили два мяча из аута. Нужно продолжать очень много работать в плане обороны.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

Новости по матчу

Сегодня, 14 Сентября
15:02
Деограсия: «Очень жаль, что мы пропустили два мяча после аута»
14:51
Галактионов: «Мы должны растить и готовить своих, отечественных, российских пацанов»
14:44
Галактионов: «Очень довольны итоговым счётом»
14:39
«Оренбург» после победы над «Спартаком» не выигрывал уже в 10 матчах
14:31
Три футболиста, из-за которых «Локомотив» мог даже проиграть в Оренбурге
13:59
Шесть голов, два дубля и незабитый пенальти: «Локомотив» с «Оренбургом» порадовали публику суперматчем 1
13:50
«Локомотив» снова вышел в лидеры РПЛ после гола Ньямси
12:45
«Оренбург» и «Локомотив» обменялись голами, гости всё равно ведут
12:23
Батраков открыл счёт в матче «Оренбург» - «Локомотив»
12:03
Галактионов: «Последние матчи в Оренбурге получались довольно удачные, мы не обираемся останавливаться»
11:56
Деограсия: «Считаю, что наша команда больше чем готова к сегодняшнему матчу»
11:30
«Оренбург» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
02:02
Оренбург - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Сентября
20:18
Сёмин: «Матч с «Оренбургом» будет очень сложным для «Локомотива»
12 Сентября
18:50
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Локомотив чемпионата России — 14 сентября 2024
16:55
Прогноз на точный счёт матча Оренбург — Локомотив РПЛ — 14 сентября 2024
11 Сентября
20:39
Бесплатная ставка и прогноз на матч Оренбург – Локомотив чемпионата России – 14 сентября 2024
09 Сентября
20:46
У Дзюбы три дня на поиск клуба
20:24
Булыкин: «Дзюба точно пригодился бы «Химкам» или «Пари НН»
17:20
Сычёв: «Локомотиву» нужны ещё усиления»
16:39
Динияр Билялетдинов высказался, сможет ли Батраков повторить путь Глушенкова 1
14:35
Тикнизян объяснил прогресс Батракова
12:30
Наумов высказался о векторе развития «Локомотива» 1
11:41
Заур Хапов высказался о перспективах Сафонова и Худякова
10:57
Чугайнов - о Глушенкове в «Зените»: «У него просто пошло, сложились многие факторы»
08 Сентября
19:16
Гаврилов: «У Дзюбы критический возраст»
07 Сентября
23:47
Наумов — о Севикяне: «Это хороший трансфер для «Локомотива»
22:42
Ринат Билялетдинов оценил трансфер Воробьёва в «Локомотив»
22:25
Севикян: Вариант с «Локомотивом» был для меня приоритетным
19:05
Сенников: Севикян — игрок ротации, он не усилит «Локомотив»
18:24
Кузьмичёв высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив»
18:11
В «Локомотиве» уверены, что Севикян усилит команду
18:00
В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах
13:07
Булыкин: «Если Севикяну что-то не понравится в «Локомотиве», он не будет сильно напрягаться»
11:37
Смородская: «Не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат»
10:41
Канчельскис: «Локомотив» приятно удивил на старте сезона»
09:43
Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»
06 Сентября
18:22
Кузьмичёв считает, что «Локомотив» может вернуть Антона Миранчука
05 Сентября
17:14
Стоцкий: «Галактионов — это хороший специалист»
04 Сентября
12:16
В «Локомотиве» оценили старт сезона
11:20
Нагорных: «Теперь отступные за Пиняева высокие»
01 Сентября
22:42
Галактионов: «Локомотив» пока не начинал трансферную кампанию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Клопп вёл переговоры – известна команда Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал»
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Тренер дал прогноз, когда Медведев может стать первой ракеткой мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
4
3.05 3.70 2.08
Видео
100 мин
Факел Факел
Пари НН Пари НН
0
0
2.27 3.25 3.30
Видео
14.09.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
3.30 3.60 2.12
Видео
14.09.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
1.86 3.90 3.90
Видео
15.09.24 в 14:15
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
1.57 4.10 5.80
Видео
15.09.24 в 16:30
Акрон Акрон
Химки Химки
2.45 3.70 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
16:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:57 · Россия. Премьер-лига
Стала известна важная деталь о контракте Дзюбы
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не отправлял Кривцова в дубль – информация была ложной
15:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не взял Виллиана Жозе на матч – названа причина
15:34 · Россия. Премьер-лига
Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта
15:17 · Россия. Премьер-лига
Соболев – в основе: ЦСКА и «Зенит» объявили составы на битву в РПЛ 1
15:02 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Очень жаль, что мы пропустили два мяча после аута»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал только двух форвардов из России, которые сильнее Соболева
14:51 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Мы должны растить и готовить своих, отечественных, российских пацанов»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Аленичев назвал команду, где ожидал увидеть Дзюбу
14:44 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Очень довольны итоговым счётом»
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» после победы над «Спартаком» не выигрывал уже в 10 матчах
14:31 · Россия. Премьер-лига
Юсупов покинул «Химки» после одного матча официально
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» снова вышел в лидеры РПЛ после гола Ньямси
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:41 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «У ЦСКА есть шанс против «Зенита»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч ЦСКА - «Зенит» от Семшова
13:25 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» повторно отыгрался в матче с «Локомотивом»
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч
13:15 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, кто победит в матче ЦСКА - «Зенит»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой сделал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Генич прокомментировал перевод Кривцова в дубль «Краснодара»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Корнеев оценил трансфер Гуарирапы в ЦСКА
12:47 · Россия. Премьер-лига
Григорян рассказал, когда Соболев забьёт гол за «Зенит»
12:45 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» и «Локомотив» обменялись голами, гости всё равно ведут
Все новости
Рекомендуем