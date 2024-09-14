Деограсия: «Очень жаль, что мы пропустили два мяча после аута»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- В какой момент игры можно было перевернуть ее ход и заработать сегодня очки?

- Это касается особенно первых минут матча, когда у нас были моменты забивать. Но, к сожалению, не смогли забить. Потом на протяжении всего матча мы либо проигрывали, потом сравнивали, после чего опять проигрывали и сравнивали. Очень тяжело было в этом случае выйти вперед. К сожалению, нам забили таких два очень простых мяча, детских. Было просто два аута, после чего нам забили два мяча. К сожалению, мы не можем это допускать. Если мы хотим брать очки, то не можем этого позволять.

- Где «Оренбург» сегодня недоработал? Минус два мяча.

- Как я уже сказал до этого, мы не можем позволять, чтобы нам забивали такие голы. Я бы сказал, что это как будто нехватка опыта, после чего нам забили два аута. Этот момент нужно улучшать. Повторяю, очень жаль, что мы пропустили два мяча после аута. В обороне сыграл чересчур мягко. Нужно играть жестче, нельзя допускать столько вещей. Нам и так тяжело забивать голы. Моменты создаются. К сожалению, не всегда можем их превратить в голы. Соперник с минимального момента все-таки забивает.

- «Локомотив», обыграв «Оренбург», занимает первую позицию, пока непонятно на какое время. Это пока лучшая команда на данную секунду. Может ли это быть для вас каким-то успокоительным?

- Меня это ни в коем случае не успокаивает. Надо поздравить «Локомотив», он проводит хороший сезон. Но я никогда не обращаю внимания на команду соперника, чем она занимается и что делает. Всегда фокус только на мою команду. К сожалению, то, что сегодня было, мне не очень понравилось.

- На что стоит обратить внимание сегодня в игре «Оренбурга»? Какие позитивные нотки можно увидеть?

- Мне очень понравилась работа с мячом, моменты создаются, забиваем мячи, а можем забивать и больше. Есть недостаток баланса между обороной и атакой, нужно момент в плане обороны улучшать, не можем пропускать столько мячей.

- Насколько это исправимо?

- Мы над этим работаем. Что касается двух голов, пропущенных из аута, мы с нашей командой разговаривали и понимали, что у них будут длинные ауты в штрафную. Объясняли этот момент и отрабатывали. Но, к сожалению, нам забили два мяча из аута. Нужно продолжать очень много работать в плане обороны.