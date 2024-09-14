Корнеев назвал только двух форвардов из России, которые сильнее Соболева

Футбольный функционер Игорь Корнеев, который в своё время работал на должности спортивного директора «Зенита», оценил уровень Александра Соболева. По мнению Корнеева, в рейтинге лучших форвардов из России Соболев на текущий момент занимает третью позицию.

Отвечая на вопрос «Спорт-Экспресса» о том, на какое место он поставил бы Соболева, Корнеев сказал: «На третье после Тюкавина и Чалова».

Напомним, что в летнее трансферное окно Соболев сменил клубную прописку, перебравшись из «Спартака» в «Зенит». В субботу форвард может дебютировать за питерскую команду на официальном уровне.