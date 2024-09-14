Галактионов: «Мы должны растить и готовить своих, отечественных, российских пацанов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Дубль Алексея Батракова. Он здесь в Оренбурге забил свой дебютный гол, здесь он оформил дебютный дубль. Пару добрых слов об этом футболисте?

- Мы уже много говорим и средства массовой информации. Сегодняшний итог, что молодой футболист прибавляет, что он сегодня является кандидатом в национальную сборную. Наша работа, и руководство клуба об этом заявляет, что мы должны растить и готовить своих, отечественных, российских пацанов, которые в будущем могут вырасти в качественных футболистов. На сегодняшний день эта задача идет. Через качественный результат и победные матчи, тем более воспитанники нашей академии, ребята, которые действительно дают и уже показывают стабильный хороший футбол и приносят команде очки.

- Первое место на данный момент. Как к нему относитесь?

- Много вопросов на эту тему. Сейчас оно первое, завтра таблица будет меняться. Соперники будут играть. Мы вообще на это не смотрим и двигаемся от матча к матчу, потому что есть игра, надо побеждать - такая задача стоит перед командой. Следующая игра на Кубок. Задачу надо решать, поэтому, как говорится, есть матч, есть ситуация, к которой нужно подходить правильно, чтобы мы были готовы физически и психологически, были организованы. Естественно, тот дух команды, те бойцовские качества, которые есть сегодня, чтобы она проявляла.