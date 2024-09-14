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Аленичев назвал команду, где ожидал увидеть Дзюбу

14 Сентября 2024 • 14:47 Комментировать
Акрон
...
Химки
15.09 16:30

На днях нападающий Артём Дзюба обрёл клубную прописку, подписав контракт с «Акроном». При этом известный в прошлом футболист Дмитрий Аленичев ожидал увидеть 36-летнего Дзюбу в другой команде.

«Дзюба принесёт пользу «Акрону». Я предполагал, что его подпишут «Химки», но, видимо, там что-то не сложилось. Я очень рад за Артёма. Он порадует местных тольяттинских болельщиков», - цитирует Аленичева «Чемпионат».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Акрон» проведёт в воскресенье, 15 сентября. В этот день команда Заура Тедеева сыграет против «Химок». Прямо сейчас «Акрон» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.

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