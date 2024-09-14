Галактионов: «Очень довольны итоговым счётом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Шесть забитых мячей. Какой из них вам было бы интереснее сегодня обсудить?

- Да обсудить интересно итоговый результат. Он самый важный на сегодняшний день, потому что очень много факторов. Во-первых, первый матч после сборной, большой паузы, где ребята были в разъезде, где мы только недавно собрались, фактически за два-три дня все вместе. Поэтому сложно было собрать воедино всех и поймать тот тонус команды, который ей присущ. Но ребята, честь им и хвала. Плюс раннее начало матча, очень жарко и синтетика, все факторы здесь сошлись. Но команда - большие молодцы, команда проявила характер и показала зубы, довела матч до убедительной победы по результату. Понятно, что в игровых компонентах есть о чем поговорить с командой. Но мы сейчас поблагодарили ребят и очень довольны итоговым счетом.

- Уходили на перерыв, ведя в счете, с минимальным преимуществом. Какая задача стояла перед командой во втором тайме? Что нужно было сделать и что не допустить?

- Ни в коем случае не прижиматься, не давать сопернику проявлять инициативу. Мы понимали, что очень сильны фланговыми доставками в штрафную площадь, единоборства и борьба. В принципе, концовка, что мы позволили несколько подач сделать в штрафную площадь, конечно, это и есть тема для разговоров на будущее с командой.