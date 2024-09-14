«Оренбург» после победы над «Спартаком» не выигрывал уже в 10 матчах

В субботу «Оренбург» не смог порадовать своих болельщиков. Команда Давида Деограсии в родных стенах проиграла «Локомотиву» в матче восьмого тура Премьер-лиги со счётом 2:4.

Таким образом, серия «Оренбурга» без побед во всех соревнованиях достигла десяти матчей. В рамках этой серии «горожане» трижды сыграли вничью и семь раз проиграли.

В последний раз «Оренбург» выигрывал почти два месяца назад – 21 июля. В тот день «горожане» проводили первый матч в сезоне 2024/2025 и обыграли «Спартак» со счётом 2:0.

Ближайший матч «Оренбург» проведёт в среду, 18 сентября, - против «Ростова» в Кубке России.