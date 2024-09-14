Три футболиста, из-за которых «Локомотив» мог даже проиграть в Оренбурге

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

«Локомотив» победил в суперсобытийном матче и вновь возглавил таблицу. Дубль Батракова, продемонстрировавшего феноменальный футбол, классные подключения защитников, спасения Лантратова. Это из положительного. Но были люди, которые явно тянули команду вниз.

Давайте разбираться, из-за кого же «Локомотив» мог даже проиграть. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ИЛЬЯ САМОШНИКОВ – 4,0. Весь матч отбегал Илья Самошников (без малого 100 минут), команды регулярно обменивались атаками, а играл он вингера. Знаете, сколько обостряющих передач сделал Илья? Ноль. А знаете, сколько точных? Семнадцать. И почти все назад.

В этой сверхатакующей игре «Локо» просто вышел без правого фланга. Все четыре навеса Самошникова ушли в никуда, все три попытки дриблинга – неудачные. И не обострял, и в обороне не помогал.

НАИР ТИКНИЗЯН – 4,0. Далее по списку главные «губители» опасных моментов. На потуги Тикнизяна Галактионов смог смотреть только тайм. Наир запорол два опасных момента, так трепетно созданных Батраковым.

Сам же Тикнизян отдал всего семь точных передач и никак не поучаствовал в созидании. А ещё постоянно упускал рывки Оганесяна, создавшего много остроты.

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ – 3,5. Даже голевая передача не спасает Воробьёва от звания худшего игрока матча. То ли он решил помочь «бывшим», то ли сильно сбил прицел за международную паузу. Два просто супершанса загубил в контратаках, умудрившись пробить выше там, где легче было забить.

Плюсуем сюда нереализованный пенальти и получаем «запоротый хет-трик». Ужасающая реализация была не единственной проблемой – Воробьёва очень легко двигали от мяча, он совсем не помогал в созидании, проиграв восемь эпизодов из девяти.