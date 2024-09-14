Юсупов покинул «Химки» после одного матча

«Химки» объявили об уходе из клуба полузащитника Артура Юсупова. Стороны договорились о расторжении трудового соглашения. Подмосковный клуб поблагодарил 35-летнего футболиста за сотрудничество и пожелал успехов в будущем.

Артур Юсупов переходил в «Химки» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. С тех пор полузащитник поучаствовал только в одном матче – он сыграл 35 минут в кубковом поединке против «Оренбурга» в конце июля.

Отметим, что «Химки» на текущий момент занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России. В воскресенье, 15 сентября, команда сыграет против «Акрона» на выезде.