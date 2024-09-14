Шесть голов, два дубля и незабитый пенальти: «Локомотив» с «Оренбургом» порадовали публику суперматчем

«Оренбург» и «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч восьмого тура состоялся 14 сентября на стадионе «Газовик».

Месяц назад эти команды устраивали феерию в Кубке России – полурезервные составы сыграли 3:2 (в гостях выиграли москвичи), а теперь встретились в чемпионате России. Встретились, когда шикарная победная серия «железнодорожников» уже прервана. Мог «Локо» уходить лидером на международный перерыв, но получил 0:3 от «Краснодара» на своём поле. Зато давления стало чуть меньше – уж слишком всё хорошо шло у молодой команды Галактионова.

Команды явно соскучились по футболу, первый тайм выдали просто ураганный. На третьей минуте Оганесян продрался к углу вратарской и сильно пробил – Лантратов ногой отвёл угрозу. С этого же углового пошла отличная подача на Переса, тот пробил головой и попал в штангу. В этот раз Лантратов даже не дёрнулся. Много моментов «Оренбург» загубил на старте матча, за что и поплатился.

Неудачный вынос после углового нашёл грудь Батракова, Алексей сместился чуть правее и прицельным ударом поразил дальний угол – 0:1. А «Оренбург» продолжил транжирить моменты: прострел Малых слева пересёк всю штрафную площадь, дальнюю штангу замыкал Сидоров и обязан был забивать, но просто пробил выше ворот.

К транжирству подключился и «Локо». Вдвоём убежали Батраков с Воробьёвым, Алексей отдал правее, Дмитрий бил в угол, но не попал в створ. И тут же москвичи получили ответку. Прострел Оганесяна нашёл ногу Погостнова, а рикошет сыграл на руку Сахархизану. Саид получил возможность для удара из вратарской, рикошетом от штанги направив мяч в сетку – 1:1. Правда, спустя три минуты уже «Локо» вернул себе лидерство в счёте.

Банальная подача с левого фланга поставила в тупик оборону «Оренбурга». Воробьёв из борьбы протолкнул мяч чуть правее, а Батраков просто пробил по пустым воротам с пары метров – 1:2. Но на дубль Батракова у «Оренбурга» нашёлся ответ. На исходе часа игры дуплетом стрельнул Саид Сахархизан. Томпсон с правого фланга подал на дальнюю штангу, а Мансилья прострелил вдоль ворот. Саид завершал ударом с метра, но сначала попал в штангу, а только со второй попытки затолкал мяч в сетку – 2:2.

Суперсобытийный матч и не думал вставать на паузу. Теперь Малых неуклюже откинул мяч голкиперу, задев его рукой. Арбитр на повторе углядел эпизод и назначил пенальти. Вот только Воробьёв простил «бывших»: с 11 метров пробил так, что Москвичёв намертво зафиксировал мяч в правом углу. И только после нереализованного пенальти, команды наконец успокоились.

Видимо, банально не хватило сил на концовку, что немудрено после такого-то матча. Но ничья в Оренбурге не случилась, команды повторили счёт прошлой игры. А героем стал Жерзино Ньямси, он лучше всех сориентировался после подачи и «пожара». Мяч метался по штрафной, вчетвером хозяева не смогли его выбить, а вот Ньямси вонзил под перекладину – 2:3. И тут совсем пошла вода горячая. Хозяева ринулись отыгрываться, получили пару уколов на встречных курсах и пропустили ещё.

Уже на седьмой компенсированной минуте Сарвели замкнул прострел Ракова, попав по пустым воротам и не допустим повторения 2:3 месячной давности. Теперь москвичи победили со счётом 4:2.