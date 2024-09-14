«Локомотив» снова вышел в лидеры РПЛ после гола Ньямси

«Оренбург» принимает «Локомотив» в восьмом туре Премьер-лиги. Команда Давида Деограсии на голы Алексея Батракова отвечала точными ударами Саида Сахархизана. Более того, Дмитрий Воробьёв не реализовал пенальти, но на 86-й минуте столичный коллектив снова вышел вперед - в сутолоке в центре штрафной Сергей Пиняев не смог пробить, а Жерзино Ньямси метров с семи все же отправил мяч в сетку.

«Локомотив» снова первый в онлайн-таблице, а соперник делит четвертое место с конца. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.