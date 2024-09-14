Тошич: «У ЦСКА есть шанс против «Зенита»

Московский ЦСКА сыграет с петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура чемпионата России. Своим мнением по этой встрече поделился бывший игрок «армейского» клуба Зоран Тошич.

«Это одна из самых важных игр во всём чемпионате, команды настраиваются иначе. У ЦСКА есть шанс. Команда может показать достойную игру против «Зенита», - приводит слова Тошича «Чемпионат».

Матч ЦСКА и «Зенита» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 14 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени. По итогам семи туров Российской премьер-лиги москвичи занимают пятое место, а «сине-бело-голубые» лидируют.