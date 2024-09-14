Прогноз на матч ЦСКА - «Зенит» от Семшова

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о поединке восьмого тура РПЛ между ЦСКА и петербургским «Зенитом».

«На результат может повлиять тот факт, что многие футболисты уезжали в сборные. Игра должна получиться упорной, но «Зенит» свои шансы реализует лучше и победит», - передает слова Семшова «Всепроспорт».

Центральный матч тура ЦСКА – «Зенит» пройдет на московском стадионе «ВЭБ Арена». Встреча состоится в субботу, 14 сентября, начало запланировано в 16:30 мск. Перед матчем москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, а питерцы – первое.