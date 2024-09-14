«Факел» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч

Воронежский «Факел» на домашнем стадионе примет «Пари НН» в поединке восьмого тура чемпионата России. Главные тренеры назвали стартовые составы команд на игру.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Селе, Марков, Ильин.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Глейзер, Тичич, Ожегович, Боселли.

Матч начнется в 14:15 по московскому времени. В преддверии этого противостояния «Факел» с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, а «Пари НН» (6) располагается на 11-й позиции.