Павлюченко рассказал, кто победит в матче ЦСКА - «Зенит»

Бывший центрфорвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказал мнение по поводу противостояния между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Всем очевидно, что «Зенит» сильнее ЦСКА. Состав «сине-бело-голубых» продолжает укрепляться новыми футболистами. Думаю, «армейцам» будет тут тяжело. Ставлю на победу «Зенита», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

ЦСКА примет «Зенит» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 14 сентября. Начало встречи запланировано в 16:30 мск. Перед этой игрой «армейцы» занимают пятую строчку в таблице, в питерцы – первую.