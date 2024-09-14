Мостовой сделал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»

«Ожидаю победу «Зенита». Но все же ЦСКА постарается тут не уступить противнику. Так что виктория питерцев, скорее всего, не будет с сухим счетом. Ставлю на то, что обе команды тут забьют», - цитирует Мостового «Всепроспорт».