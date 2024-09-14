Мостовой сделал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле встретится с петербургским «Зенитом». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Мостовой.
«Ожидаю победу «Зенита». Но все же ЦСКА постарается тут не уступить противнику. Так что виктория питерцев, скорее всего, не будет с сухим счетом. Ставлю на то, что обе команды тут забьют», - цитирует Мостового «Всепроспорт».
Центральный матч тура состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. По итогам семи туров ЦСКА идет на пятом месте, а «Зенит» - на первом.
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