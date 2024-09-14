Генич прокомментировал перевод Кривцова в дубль «Краснодара»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал перевод полузащитника Никиты Кривцова в дубль «Краснодара». Появилась информация, что игрока наказали за несогласованное интервью.
«Зная Нобеля, не поверю, что он мог не согласовать интервью с «Краснодаром». Скорее всего, это фэйковая новость. Наверняка Кривцов где-то проштрафился, и его просто сослали на тур в «Краснодар-2», - гласит сообщение Константина в телеграм-канале.
Таким образом, Кривцов не сможет принять участие в ближайшем матче краснодарского клуба. В рамках восьмого тура Премьер-лиги «быки» на своем поле встретятся с «Ростовом».
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