Корнеев оценил трансфер Гуарирапы в ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о трансфере нападающего Сауля Гуарирапы в «армейский» клуб на правах аренды из «Сочи».

«Гуарирапа обладает многими хорошими качествами нападающего. Ему проще играть с более сильными партнерами, так как он зависим от острых передач. Это хороший вариант для ЦСКА», - передает слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гуарирапа будет выступать за московскую команду до завершения нынешнего сезона. В договоре прописан пункт о праве выкупа. За «Сочи» форвард сыграл 20 поединков, в которых отметился десятью голами и четырьмя ассистами.