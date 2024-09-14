Григорян рассказал, когда Соболев забьёт гол за «Зенит»

Футбольный тренер Александр Григорян высказался о предстоящем поединке восьмого тура чемпионата России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

«Я поступлю, как легкомысленный болельщик‑фантазист. Кому у ЦСКА забивать, как не Мусаеву? Один мяч забьют. У «Зенита» вижу голы Лусиано и Соболева. Таким я вижу сюжет, 2:1 в пользу «Зенита», - передает слова Григоряна телеканал «Матч ТВ».

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. Перед этой игрой хозяева занимают пятое место, а гости – первое.